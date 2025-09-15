Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лицом к лицу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным лицом к лицу, чтобы положить конец конфликту. В интервью CNN он отметил, что такие встречи иногда необходимы, «даже если мы не любим лиц друг друга». Зеленский оговорил условия возможной встречи — прежде всего прекращение огня, а также ведение переговоров без посредничества США или европейских стран. По его оценке, Путин в настоящее время «не готов к встрече».
