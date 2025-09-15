Возле рязанского ТЦ произошло ДТП между мотоциклистами
Авария произошла возле ТРЦ «Премьер». На кадрах, опубликованных с места, видно, как в питбайкера, который едет на заднем колесе, врезается второй мотоциклист. Информации о состоянии водителей нет.
Возле рязанского ТЦ произошло ДТП между мотоциклистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Авария произошла возле ТРЦ «Премьер». На кадрах, опубликованных с места, видно, как в питбайкера, который едет на заднем колесе, врезается второй мотоциклист.
Информации о состоянии водителей нет.