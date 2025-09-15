Во Владивостоке мужчина зарезал супругу в подъезде

Во Владивостоке мужчина зарезал супругу в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Трагедия произошла днем 13 сентября. По данным канала, 27-летняя женщина шла с мужем домой и по дороге супруги поссорились. Муж достал нож и начал наносить жене удары. Пострадавшая успела забежать в подъезд, но мужчина догнал ее и снова напал. На теле погибшей насчитали около десятка ножевых ранений.

Отмечается, что ранее убитая неоднократно жаловалась на супруга в полицию. Известно, что мужчина имеет справку о психических проблемах.

Преступник сбежал, но спустя полчаса был пойман у своего дома. У пары остались двое детей.