В Шиловском районе сгорела квартира
13 сентября произошел пожар в квартире рабочего поселка Шилово Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о возгорании поступило в 22:05. Пожар тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь распространения огня составила 6 метров квадратных. Уточняется, что в результате была повреждена квартира.
