В рязанском селе случился пожар
Информация о пожаре в селе Чуфилово Клепиковского района поступила 13 сентября в 23:11. Горела хозпостройка. Ее тушили четыре человека и две единицы техники. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Строение повреждено огнем. Пострадавших нет.
В рязанском селе случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
