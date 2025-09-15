В рязанском селе горела хозпостройка
Информация о пожаре в селе Телебукино Касимовского округа поступила 13 сентября в 20:07. Хозпостройку тушили семь человек, четыре единицы техники. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Отмечается, что строение повреждено огнем. Пострадавших нет.
В рязанском селе горела хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в селе Телебукино Касимовского округа поступила 13 сентября в 20:07.
Хозпостройку тушили семь человек, четыре единицы техники.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Отмечается, что строение повреждено огнем. Пострадавших нет.