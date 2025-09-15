В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей
Отмечается, что всего за выходные в регионе зафиксировали 827 нарушений ПДД РФ. 19 водителей находились за рулем в состоянии опьянения: 6 человек от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 12 водителей сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, выявлены 8 нарушений, совершенных пешеходами. 17 водителей управляли транспортным средством не имея права управления.
В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
