Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
1 час назад
308
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
952
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 387
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 618
В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей
В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Отмечается, что всего за выходные в регионе зафиксировали 827 нарушений ПДД РФ. 19 водителей находились за рулем в состоянии опьянения: 6 человек от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 12 водителей сели за руль пьяными повторно.

Помимо этого, выявлены 8 нарушений, совершенных пешеходами. 17 водителей управляли транспортным средством не имея права управления.