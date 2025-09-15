В Рязанской области пройдут рейды на железнодорожных переездах
В понедельник, 15 сентября, сотрудники ведомства проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов. Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.
В Рязанской области пройдут рейды на железнодорожных переездах. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
В понедельник, 15 сентября, сотрудники ведомства проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов.
Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.