Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
5 часов назад
454
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
986
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 428
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 728
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязанской области пройдут рейды на железнодорожных переездах
В понедельник, 15 сентября, сотрудники ведомства проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов. Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.

В Рязанской области пройдут рейды на железнодорожных переездах. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

В понедельник, 15 сентября, сотрудники ведомства проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов.

Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.