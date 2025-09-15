В Рязанской области мужчина угрожал заколоть знакомого отверткой
В Рязанской области мужчина угрожал заколоть знакомого отверткой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в селе Береговое в Путятинском районе. По данным УМВД, между 47-летний местным жителем и 56-летним жителем поселка Лесной (Шиловский район). В этот раз конфликт начался из-за того, что жителю Лесного показалось, что знакомый «косо на него посмотрел», когда проезжал мимо на велосипеде. Мужчина догнал велосипедиста на автомобиля и потребовал извинений в грубой форме. Позже житель Шиловского района взял в руки отвертку и пригрозил мужчине убийством. Велосипедист скрылся и вызвал полицию.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.