В Рязанской области легковушка съехала в кювет и врезалась в ограждение
В Рязанской области легковушка съехала в кювет и врезалась в ограждение. Об этом сообщил Telegram-канал «Автоклуб Касимов».
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов».