Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
1 час назад
308
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
952
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 387
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 618
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязанской области доходы рабочих на производстве обогнали офисные профессии
Отмечается, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Рязанской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах высший и средний менеджмент (+35,8 тыс., до 135,8 тыс.), добыча сырья (+18,3 тыс., до 92,8 тыс.), строительство и недвижимость (+17,7 тыс., до 99,3 тыс.), а также административный персонал (+14,8 тыс., до 60,6 тыс.). На этом фоне рабочие профессии также показали устойчивый рост: зарплаты рабочего персонала увеличились на 9,7 тыс., до 93,5 тыс. руб., а в сфере производства и сервисного обслуживания — на 14,4 тыс., до 90,2 тыс.

Аналитик подчеркнули, что по динамике зарплат производственные профессии в Рязанской области прибавили за год +14,4 тыс. рублей, тогда как в ИТ-сфере рост составил лишь +0,2 тыс. рублей. При этом по уровню дохода производственные специалисты (90,2 тыс. руб.) оставили позади ИТ (63,8 тыс.), продажи (60,1 тыс.) и маркетинг и рекламу (66,5 тыс.).