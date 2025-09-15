В Рязанской области доходы рабочих на производстве обогнали офисные профессии

Отмечается, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Рязанской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах высший и средний менеджмент (+35,8 тыс., до 135,8 тыс.), добыча сырья (+18,3 тыс., до 92,8 тыс.), строительство и недвижимость (+17,7 тыс., до 99,3 тыс.), а также административный персонал (+14,8 тыс., до 60,6 тыс.). На этом фоне рабочие профессии также показали устойчивый рост: зарплаты рабочего персонала увеличились на 9,7 тыс., до 93,5 тыс. руб., а в сфере производства и сервисного обслуживания — на 14,4 тыс., до 90,2 тыс.

В Рязанской области доходы рабочих на производстве обогнали офисные профессии. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Аналитик подчеркнули, что по динамике зарплат производственные профессии в Рязанской области прибавили за год +14,4 тыс. рублей, тогда как в ИТ-сфере рост составил лишь +0,2 тыс. рублей. При этом по уровню дохода производственные специалисты (90,2 тыс. руб.) оставили позади ИТ (63,8 тыс.), продажи (60,1 тыс.) и маркетинг и рекламу (66,5 тыс.).