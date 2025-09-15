В Рязанской области 16 сентября температура воздуха прогреется до +23 градусов
Во вторник, 16 сентября, у регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южной четверти, ночью 1-6 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит + 2, +7°С, днём +18, +23°С.
В Рязанской области 16 сентября температура воздуха прогреется до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального Гидрометцентра.
