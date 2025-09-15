В Рязани снова зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
14 сентября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе составил 2,05 ПДКмр. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию. В других районах города превышений не было.
