Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
10 часов назад
601
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 046
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 502
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 997
В Рязани подвели итоги выставки-пристройства бездомных животных
Событие проходило в воскресенье, 14 сентября, в Лесопарке. В результате 4 собаки и 9 кошек нашли новых хозяев. В следующий раз обрести питомца можно будет 12 октября. Отмечается, что это будет последняя выставка сезона. Возрастное ограничение — 6+.

