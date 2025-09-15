В Рязани подвели итоги выставки-пристройства бездомных животных
Событие проходило в воскресенье, 14 сентября, в Лесопарке. В результате 4 собаки и 9 кошек нашли новых хозяев. В следующий раз обрести питомца можно будет 12 октября. Отмечается, что это будет последняя выставка сезона. Возрастное ограничение — 6+.
