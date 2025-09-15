В Рязани на Первомайском проспекте мужчине во время драки разбили голову

Инцидент случился в воскресенье, 14 сентября. Судя по кадрам, разборки проходили на проезжей части в районе пересечения с улицей Пожалостина. Двое участников конфликта избивали друг друга до тех пор, пока не вмешались прохожие и водители, они смогли разнять оппонентов. Один из них получил травму головы. Причины произошедшего неизвестны.

