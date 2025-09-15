В России предложили запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить на территории России заключение браков между двоюродными братьями и сёстрами. Как сообщает «Газета.ru», парламентарий считает, что такие союзы являются родственными и могут представлять опасность для здоровья будущих детей, провоцируя серьезные заболевания и мутации. Милонов подчеркнул, что, несмотря на осуждение подобной практики с моральной и традиционной точек зрения, в российском законодательстве существует пробел, который необходимо устранить. Он планирует в ближайшее время внести соответствующую законодательную инициативу.

Комментируя аналогичный запрет, введенный в Азербайджане, депутат отметил, что, несмотря на сложные отношения между странами, азербайджанские власти проявили заботу о здоровье нации, и России следует последовать этому примеру.