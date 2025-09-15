В России предложили делать 50% скидку на бензин для участников СВО
Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил, что организация готовит обращение к крупным топливным компаниям с предложением ввести 50% скидку на бензин для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом пишет News.ru. По мнению Резяпова, такая мера станет реальной поддержкой военнослужащих в их повседневной жизни и позволит им почувствовать заботу государства. Он отметил, что это будет «честный и достойный шаг навстречу тем, кто выполнил и выполняет свой воинский долг».
Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил, что организация готовит обращение к крупным топливным компаниям с предложением ввести 50% скидку на бензин для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом пишет News.ru.
По мнению Резяпова, такая мера станет реальной поддержкой военнослужащих в их повседневной жизни и позволит им почувствовать заботу государства. Он отметил, что это будет «честный и достойный шаг навстречу тем, кто выполнил и выполняет свой воинский долг».