В России поддержали повышение порога бедности до 43 тысяч рублей
В России одобрили инициативу депутата Сергея Миронова об установлении порога бедности на уровне 43 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на председателя Социал-демократического союза женщин России Ольгу Епифанову. По её мнению, текущий официальный критерий значительно ниже и не соответствует реальным расходам граждан. Епифанова отметила, что поднятие порога поможет точнее определить число нуждающихся и направить дополнительные выплаты тем, кто живёт на минимальные доходы, улучшив систему социальной поддержки.
