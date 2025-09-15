В России могут ужесточить наказание экс-заключенным, нарушившим контракт с МО
Внести изменения планируют в статьи о самовольном оставлении части (337 УК РФ), дезертирстве (338 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (339 УК РФ). В частности, за самовольное оставление воинской части предлагают назначать наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. На данный момент за такое преступление грозит пять лет тюрьмы.
В России могут ужесточить наказание экс-заключенным, нарушившим контракт с Минобороны. Соответствующий проект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности,
