В России могут начать проверять на наркотики жидкости для вейпов

Ранее в Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам. С инициативой выступил первый зампред комитета ГД по контролю Гусев. Он заявил, что за распространение вейпов должна быть та же ответственность, что и за распространение наркотиков. Проект поддержал председатель комитета ГД по охране здоровья Леонов. Он направил обращение главе МВД с просьбой предоставить данные о количестве выявленных в РФ случаев содержания наркотиков в жидкостях для вейпов. Леонов обратил внимание, что состав жидкостей может оставаться неизвестным до проведения экспертизы.

В России могут начать проверять на наркотики жидкости для вейпов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам. С инициативой выступил первый зампред комитета ГД по контролю Гусев. Он заявил, что за распространение вейпов должна быть та же ответственность, что и за распространение наркотиков.

Проект поддержал председатель комитета ГД по охране здоровья Леонов. Он направил обращение главе МВД с просьбой предоставить данные о количестве выявленных в РФ случаев содержания наркотиков в жидкостях для вейпов.

Леонов обратил внимание, что состав жидкостей может оставаться неизвестным до проведения экспертизы.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости