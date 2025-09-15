В работе сети Starlink зафиксировали массовый сбой
По данным сайта Downdetector, в работе спутниковой сети Starlink для широкополосного доступа в интернет произошёл массовый сбой. Количество сообщений о неполадках уже составляет около 50 000. Перебои фиксируются по всему миру, также и среди пользователей на Украине.
