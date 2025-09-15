В поселке Кадом сгорело нежилое сооружение
14 сентября горело нежилое сооружение в рабочем поселке Кадом Кадомского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 04:52. Возгорание тушили 10 человек, 3 единицы техники, в том числе добровольная пожарная дружина. Уточняется, что огнем повреждено сооружение и уничтожено сено.
