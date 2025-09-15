В Полянах завершился капремонт детского сада
Завершился капитальный ремонт детского сада «Родничок» в Полянах. Об этом пишет ИД «Пресса». В ходе работ полностью обновили инженерные сети и фасад, привели в порядок прилегающую территорию. В группах теперь новая мебель, появились игрушки и интерактивные панели для занятий. Также в отремонтированном детском саду обустроили соляную комнату для профилактики вирусных заболеваний и создали краеведческий музей русской избы «Истоки», где воспитанники будут знакомиться с традициями и историей родного края.
Фото: ИД «Пресса»