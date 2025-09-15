В Москве за ночь и утро обнаружили два трупа с ножевыми ранениями
В Москве за ночь и утро обнаружили два трупа с ножевыми ранениями. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».
По данным портала, первое тело нашли в Филевском парке. По предварительной информации, смертельный удар был нанесен в шею. Предполагаемого убийцу задержали, он признал вину.
Второй труп был в Битцевском парке. На место происшествия прибыли специалисты. Рядом с убитой лежал нож.
Расследование дела контролирует столичная прокуратура.