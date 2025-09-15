Рязань
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
1 час назад
308
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
952
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 387
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 618
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Госдуме высказались о возможности перехода на четырехдневную неделю
После пандемии COVID-19 многие компании начали использовать удаленные и смешанные форматы работы, а некоторые уже перешли на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю. Нилов отметил, что производительность при этом не снижается, а наоборот, компании могут увеличить свои доходы за счет сокращения расходов на аренду и оснащение рабочих мест. Кроме того, сотрудники тратят меньше времени на дорогу до работы, что положительно сказывается на их эффективности.