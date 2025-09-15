В Госдуме высказались о возможности перехода на четырехдневную неделю

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в России. По его словам, рынок труда постепенно освоит эту модель, однако она не подойдет для всех профессий. «Мы со временем к этому придем», — отметил Нилов в интервью ТАСС. Депутат подчеркнул важность сохранения доходов россиян и избежания негативных последствий для предприятий, добавив, что изменения должны определяться самим рынком труда.

После пандемии COVID-19 многие компании начали использовать удаленные и смешанные форматы работы, а некоторые уже перешли на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю. Нилов отметил, что производительность при этом не снижается, а наоборот, компании могут увеличить свои доходы за счет сокращения расходов на аренду и оснащение рабочих мест. Кроме того, сотрудники тратят меньше времени на дорогу до работы, что положительно сказывается на их эффективности.