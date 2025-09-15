В Госдуме призвали запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях
В России предложили запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова. По его словам, на матчах часто звучат зарубежные композиции вместо отечественных, что способствует популяризации иностранных авторов, многие из которых после начала специальной военной операции отказались выступать в России. «Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке», — заявил депутат. Он также отметил, что спортивные события — эффективная платформа для поддержки и повышения узнаваемости российских исполнителей.
