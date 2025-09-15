В ЦИК РФ сообщили о более полумиллиона хакерских атак во время выборов

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного предварительным итогам выборов 2025 года, сообщила о более чем 500 тысячах хакерских атак на ресурсы, обеспечивающие избирательный процесс. Об этом написал Интерфакс. По ее словам, с начала голосования было зафиксировано 700 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что значительно превышает количество атак, зарегистрированных на президентских выборах, где их было 460.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного предварительным итогам выборов 2025 года, сообщила о более чем 500 тысячах хакерских атак на ресурсы, обеспечивающие избирательный процесс. Об этом написал Интерфакс.

По ее словам, с начала голосования было зафиксировано 700 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что значительно превышает количество атак, зарегистрированных на президентских выборах, где их было 460.

Памфилова подчеркнула важность защиты избирательных систем и отметила, что такие высокие цифры свидетельствуют о необходимости дальнейшего усиления кибербезопасности в рамках проведения выборов. Она также добавила, что несмотря на эти атаки, избирательный процесс продолжается в штатном режиме.