В Ангарске в жилой пятиэтажке произошел взрыв
В Ангарске в жилой пятиэтажке произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В результате хлопка обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Повреждено 10 квартир. 40-летний мужчина и его 12-летняя дочь госпитализированы. В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего 56-летнего мужчины.
Из дома эвакуированы 79 человек.
Причиной могла послужить неисправность газового оборудования. Региональный следком расследует уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть человека. На месте продолжают работу оперативные службы.