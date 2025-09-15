Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
21°
Втр, 16
21°
Срд, 17
22°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 83.15 / 83.30 15/09 15:30
Нал. EUR 99.00 / 98.79 15/09 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
4 часа назад
454
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
986
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 428
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Ангарске в жилой пятиэтажке произошел взрыв

В Ангарске в жилой пятиэтажке произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В результате хлопка обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Повреждено 10 квартир. 40-летний мужчина и его 12-летняя дочь госпитализированы. В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего 56-летнего мужчины.

Из дома эвакуированы 79 человек.

Причиной могла послужить неисправность газового оборудования. Региональный следком расследует уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть человека. На месте продолжают работу оперативные службы.