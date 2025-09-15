Ученые предупредили, что переболевшим COVID-19 может угрожать разрушение костей

Рязань
Ученые выявили связь между перенесенным COVID-19 и развитием остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ), пишут «Известия» со ссылкой на исследования Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Установили, что коронавирус может нарушить кровоснабжение костной ткани, что приводит к ее разрушению и снижению подвижности. До пандемии основными факторами риска для развития ОНГБ считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. Однако с 2020 года количество случаев остеонекроза увеличилось среди людей, перенесших даже легкую форму COVID-19. По словам исследователей, в группу риска попадают все, кто переболел коронавирусом.

Ученые выявили связь между перенесенным COVID-19 и развитием остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Установили, что коронавирус может нарушить кровоснабжение костной ткани, что приводит к ее разрушению и снижению подвижности. В результате, многим пациентам может потребоваться эндопротезирование.

До пандемии основными факторами риска для развития ОНГБ считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. Однако с 2020 года количество случаев остеонекроза увеличилось среди людей, перенесших даже легкую форму COVID-19, без значительного применения гормональных препаратов. По словам исследователей, в группу риска попадают все, кто переболел коронавирусом, независимо от возраста, пола и тяжести заболевания.