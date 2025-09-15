Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
21°
Втр, 16
21°
Срд, 17
22°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.07 / 84.30 15/09 12:20
Нал. EUR 99.00 / 99.09 15/09 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
1 час назад
308
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
951
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 386
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 617
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Участники программы «Герои62» прошли тренинг по основам бережливого производства
Участники кадрового проекта Рязанской области «Герои62» прошли интерактивный тренинг «Фабрика офисных процессов» на базе Агентства развития бизнеса. Под руководством экспертов Регионального центра компетенций они на практике узнали о том, как инструменты бережливого производства могут улучшить процесс не только на производстве, но и в повседневной жизни.

Участники программы «Герои62» прошли тренинг по основам бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

Участники кадрового проекта Рязанской области «Герои62» прошли интерактивный тренинг «Фабрика офисных процессов» на базе Агентства развития бизнеса. Под руководством экспертов Регионального центра компетенций они на практике узнали о том, как инструменты бережливого производства могут улучшить процесс не только на производстве, но и в повседневной жизни.

Отмечается, что «Фабрика процессов» как на производстве, так и в офисе учит смотреть на привычные вещи по-новому, искать и находить доступные, но эффективные методы экономии времени и усилий. Практические раунды чередуются с изучением теории о бережливом производстве и его инструментах. Как выстроить рабочий процесс и выполнить поставленные цели ― решают сами «фабриканты». Они учатся беречь время и ресурсы при выполнении привычных обязанностей, оптимизировать перемещение документов, сроки их согласования и количество возвратов на доработку. Кроме этого, взаимодействие во время обучения имеет значительный командообразующий эффект. По итогам трех раундов у участников кадрового проекта «Герои 62» получилось оптимизировать процесс заключения договоров поставки.

Напомним, «Фабрика процессов» действует в регионе в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». С момента создания «Фабрики» в 2020 году обучение на ней прошли 2722 представителей рязанский предприятий. Больше о бережливых технологиях можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.