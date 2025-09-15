SuperJob: страх заразиться COVID-19 у рязанцев упал до уровня боязни гриппа
Страх заразиться COVID-19 у рязанцев упал до уровня боязни гриппа. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Отмечается, что 8% жителей областного центра испытывают сильный страх перед риском заболеть коронавирусом, еще 38% - умеренный. При этом гриппа опасаются меньше: 6% респондентов сильно боятся, а 32% - умеренно.
Женщины чаще испытывают тревогу, чем мужчины. Они беспокоятся не только за себя, но и за свою семью. Люди старше 45 лет демонстрируют более высокий уровень тревожности по сравнению с молодежью. Это объясняется тем, что люди зрелого возраста находятся в группе риска из-за возможных осложнений от респираторных инфекций.