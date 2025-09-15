Рязань
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
Стало известно, как сбой Starlink повлияет на боеспособность ВСУ
Ранее сообщалось о массовом сбое Starlink.