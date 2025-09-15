Стало известно, как сбой Starlink повлияет на боеспособность ВСУ

Сбой в работе системы спутникового интернета Starlink на Украине может нанести серьезный ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru. Он подчеркнул, что подобные инциденты уже происходили во время специальной военной операции (СВО) и приводили к остановке наступательных операций украинской армии.

Кнутов напомнил, что в предыдущий раз, когда система Starlink испытывала сбои, ВСУ прекратили атаки и отменили все запланированные наступления. Это дало возможность российским войскам продвинуться на нескольких участках фронта, что привело к серьезным потерям для украинской армии.

Кнутов отметил, что для Украины Starlink играет ключевую роль в использовании дронов типа «Баба-яга».

