Рязанский ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал столетний юбилей

Дмитрий Черничкин в 17 лет добровольно отправился на фронт, где служил рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Он участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии и Австрии, а также в битве за Берлин. После службы вернулся в Рязанскую область. В 1963 году был назначен заместителем председателя колхоза «Путь к коммунизму» в Скопинском районе, а спустя три года возглавил это хозяйство.

Переехал в Рязань и все еще остается заместителем председателя совета ветеранов Железнодорожного района, а с 2007 года руководит комиссией по работе с молодежью.

За заслуги был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины», а также Почетной грамотой Министра обороны РФ и знаком Губернатора Рязанской области «За усердие». Кроме того, имеет медаль «За трудовое отличие». В июле 2017 года решением Рязанской городской Думы Дмитрию Алексеевичу Черничкину было присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».