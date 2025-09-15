Рязанский спортсмен стал победителем Всероссийских юношеских игр боевых искусств
Соревнования проходили с 10 по 14 сентября в Анапе. Артем Хохлов, представляющий федерацию муайтай Рязанской области, одержал победу в возрастной категории 12-13 лет и весовой категории до 63,5 кг.
Фото: минспорт Рязанской области.