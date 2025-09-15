Рязанка вырастила тыкву весом более центнера
Овощ уродился у жительницы Заборья. Точный вес определят на Международном конкурсе «АгроГиганты 2025». Отмечается, что тыква переступила отметку в 100 кг. На участке у женщины также зреют еще несколько огромных экземпляров. «Следить, как они себя чувствуют, ухаживать, как за малышом, любая ранка, царапинка обрабатывается зеленкой, перекисью. Смотреть за ростом — нельзя перелить и недолить, на эти тыквы выливается 80-120 л воды ежедневно», — поделилась секретом роста садовод.
Рязанка вырастила тыкву весом более центнера. Об этом передает ГТРК «Ока».
Фото: ГТРК «Ока».