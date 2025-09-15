Рязанец поблагодарил бригаду скорой за спасение жизни

Отмечается, что у мужчины есть заболевание сердца. Во время приступов он обычно самостоятельно оказывал себе помощь. Однако в конце августа препараты, которые раньше помогали, не сработали. «Мне становилось всю хуже. К сожалению, очень хорошо знаю, чем это может закончиться. Понял, что самостоятельно не справиться, поэтому вызвал скорую помощь. От всей души благодарю бригаду. Огромное спасибо врачу Владиславу Сафину, фельдшерам Виталию Рогожину и Дарье Юшиной, водителю Виталию Чочуа! Благодарю за профессионализм, доброту, сердечность, чуткое и внимательное отношение», — рассказал мужчина.

Рязанец поблагодарил бригаду скорой за спасение жизни. Пост об этом опубликован в соцсетях регионального минздрава.

Отмечается, что у мужчины есть заболевание сердца. Во время приступов он обычно самостоятельно оказывал себе помощь. Однако в конце августа препараты, которые раньше помогали, не сработали.

«Мне становилось всю хуже. К сожалению, очень хорошо знаю, чем это может закончиться. Понял, что самостоятельно не справиться, поэтому вызвал скорую помощь.

От всей души благодарю бригаду. Огромное спасибо врачу Владиславу Сафину, фельдшерам Виталию Рогожину и Дарье Юшиной, водителю Виталию Чочуа! Благодарю за профессионализм, доброту, сердечность, чуткое и внимательное отношение», — рассказал мужчина.