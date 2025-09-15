Рязанцы смогут поучаствовать в акции «Монетная неделя»
Рязанцы смогут поучаствовать в акции «Монетная неделя». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Всероссийское событие пройдет с 22 сентября по 4 октября. Оно призвано вернуть мелочь в денежный оборот, чтобы сократить затраты на чеканку и пополнить банковские кассы мелкими денежными знаками, а также дать жителям возможность более эффективно управлять своими средствами.
Монеты можно будет обменять на банкноты или зачислить на открытые счета. Сумма не ограничена, операции будут проводить без комиссии.