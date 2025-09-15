Рязань
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
12 часов назад
655
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 074
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 539
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 122
Всероссийское событие пройдет с 22 сентября по 4 октября. Оно призвано вернуть мелочь в денежный оборот, чтобы сократить затраты на чеканку и пополнить банковские кассы мелкими денежными знаками, а также дать жителям возможность более эффективно управлять своими средствами. Монеты можно будет обменять на банкноты или зачислить на открытые счета. Сумма не ограничена, операции будут проводить без комиссии.

Рязанцы смогут поучаствовать в акции «Монетная неделя». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Всероссийское событие пройдет с 22 сентября по 4 октября. Оно призвано вернуть мелочь в денежный оборот, чтобы сократить затраты на чеканку и пополнить банковские кассы мелкими денежными знаками, а также дать жителям возможность более эффективно управлять своими средствами.

Монеты можно будет обменять на банкноты или зачислить на открытые счета. Сумма не ограничена, операции будут проводить без комиссии.