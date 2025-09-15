Рязанцы рассказали об аварии в районе «Глобуса»
ДТП случилось напротив дома № 100 по улице Большой. Там столкнулись Škoda Octavia и Toyota Land Cruiser. «Обошлось без пострадавших, но пол дороги перекрывали», — говорится в сообщении.
Рязанцы рассказали об аварии в районе «Глобуса». Об этом сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
ДТП случилось напротив дома № 100 по улице Большой. Там столкнулись Škoda Octavia и Toyota Land Cruiser.
«Обошлось без пострадавших, но пол дороги перекрывали», — говорится в сообщении.