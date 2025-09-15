Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
21°
Втр, 16
22°
Срд, 17
22°
ЦБ USD 83.07 -1.31 16/09
ЦБ EUR 97.45 -1.88 16/09
Нал. USD 83.15 / 83.30 15/09 18:35
Нал. EUR 98.00 / 98.99 15/09 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
12 часов назад
654
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 073
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 539
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 122
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы рассказали об аварии в районе «Глобуса»
ДТП случилось напротив дома № 100 по улице Большой. Там столкнулись Škoda Octavia и Toyota Land Cruiser. «Обошлось без пострадавших, но пол дороги перекрывали», — говорится в сообщении.

Рязанцы рассказали об аварии в районе «Глобуса». Об этом сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

ДТП случилось напротив дома № 100 по улице Большой. Там столкнулись Škoda Octavia и Toyota Land Cruiser.

«Обошлось без пострадавших, но пол дороги перекрывали», — говорится в сообщении.