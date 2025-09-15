Рязанцы рассказали о неизвестных, подпиливших турники на улице Советской Армии

Спортинвентарь повредили во дворе между домами № 4 и № 6 корпус 1. По данным портала, на этом турнике занимались дети из соседних домов и это, предположительно, помешало кому-то из жильцов. На кадрах видно, что на столбике сделан распил. Автор ролика заметила, что теперь там опасно заниматься.

