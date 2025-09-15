Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
20°
Втр, 16
21°
Срд, 17
23°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 15/09 08:55
Нал. EUR 99.15 / 100.69 15/09 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
912
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 300
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 493
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
2 722
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на состояние придомовой территории на улице Станкозаводская
Рязанцы пожаловались на мусор на улице Станкозаводская, 16. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам жильцов, вокруг баков с мусором «гуляют» крысы, часть отходов не вывозиться месяц, а придомовая территория заросла травой. Рязанцы надеются, что администрация и управляющая компания обратят внимание на данные проблемы.

Рязанцы пожаловались на мусор на улице Станкозаводская, 16. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

По словам жильцов, вокруг баков с мусором «гуляют» крысы, часть отходов не вывозиться месяц, а придомовая территория заросла травой.

Рязанцы надеются, что администрация и управляющая компания обратят внимание на данные проблемы.

Фото: Подслушано в Рязани