Рязанцы пожаловались на состояние придомовой территории на улице Станкозаводская
Рязанцы пожаловались на мусор на улице Станкозаводская, 16. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам жильцов, вокруг баков с мусором «гуляют» крысы, часть отходов не вывозиться месяц, а придомовая территория заросла травой. Рязанцы надеются, что администрация и управляющая компания обратят внимание на данные проблемы.
Фото: Подслушано в Рязани