Рязанцы на два дня останутся без газа
С 08:00 17 сентября до 17:00 19 сентября из-за работ по перекладке распределительного газопровода в Михайлове отключат газ в следующих населенных пунктах: город Михайлов; село Стрелецкие Выселки; деревня Комаревка; поселок Королевка; поселок Первомайский; село Заречье 1; село Заречье 2. Работы проведут в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Жителей Михайловского округа предупредили об отключении газа. Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба регионального «Газпрома».
С 08:00 17 сентября до 17:00 19 сентября из-за работ по перекладке распределительного газопровода в Михайлове отключат газ в следующих населенных пунктах:
- город Михайлов (полностью);
- село Стрелецкие Выселки;
- деревня Комаревка;
- поселок Королевка;
- поселок Первомайский;
- село Заречье 1;
- село Заречье 2.
Работы проведут в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.