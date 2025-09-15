Рязанца осудили за повторное пьяное вождение
Житель Касимовского округа осужден за повторное пьяное вождение. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что в апреле 2024 года 44-летний мужчина сел за руль автомобиля родственника в нетрезвом виде. На одной из улиц злоумышленника остановили полицейские. Ранее мужчину уже судили за пьяное вождение.
Злоумышленнику назначили наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также его лишили «прав» на три года.