Россиянка завоевала титул «Миссис Европа — 2025»
Россиянка завоевала титул «Миссис Европа — 2025». Об этом пишет ТАСС.

Победительницей международного конкурса стала Анастасия Белик из Владивостока.

Из-за политических обстоятельств участница выступала без поддержки и с лентой «Дальний Восток». Она стала первой представительницей региона, завоевавшей титул победительницы на международном конкурсе такого уровня.

Анастасии Белик 31 год. Она работает визажистом, вместе с мужем воспитывает сына и занимается благотворительностью. В 2025 году она стала победительницей конкурса «Миссис Владивосток», а позже завоевала титул «Первая вице-миссис Россия Европа» на национальном этапе.

Конкурс «Миссис Европа — 2025» проходил в Болгарии в период с 10 по 14 сентября. В нем участвовали женщины в возрасте от 22 до 43 лет. Второй год подряд победу одерживает представительница России.

Фото: страница Анастасии Белик в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)