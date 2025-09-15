Россиянам запретили публиковать информацию о способах угона и подрыва машин
Иск был подан Бабушкинским межрайонным прокурором столицы. Надзорный орган нашел в интернете страницы с описанием незаконных методов кражи и повреждений транспортных средств, которые были доступны для всех пользователей. Суд пришел к выводу, что такая информация может способствовать подготовке и совершению преступлений, а также организации и проведению террористических актов. Три страницы, содержащие эти сведения, признали запретными для распространения.
