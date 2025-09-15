Россиянам напомнили об уголовной ответственности за ложные сообщения о теракте
Отмечается, что публикация заведомо недостоверной информации в чате, соцсети или мессенджере не считается шуткой и квалифицируется как преступление по статье 207.1 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Также аналогичная ответственность грозит за распространение ложных свендений о готовящемся «шутинге» — вооруженном нападении на школу.
Россиянам напомнили об уголовной ответственности за ложные сообщения о теракте. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
