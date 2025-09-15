Россиян предупредили о схеме мошенников, представляющихся школьными психологами

Россиян предупредили о схеме мошенников, представляющихся школьными психологами. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным ВТБ, мошенники рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребёнок якобы не прошёл обязательное психологическое тестирование в школе. Сценарий завершается «дистанционными проверками» и передачей денег и ценностей лже-курьеру.

Во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем они сообщают своим «жертвам» об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить «проверку» дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.