Пятикратный чемпион мира, гребец на каноэ Захар Петров получил ключи от квартиры в ЖК Skyline

Пятикратный чемпион мира, гребец на каноэ Захар Петров получил ключи от квартиры в ЖК Skyline. Об этом сообщает пресс-служба компании «Зеленый сад — наш дом».

Собственное жильё у чемпиона появилось благодаря властям региона и ГК «Зелёный сад — наш дом». Ещё в марте в офисе строительной компании был подписан договор о передаче спортсмену двухкомнатной квартиры. В минувшие выходные Захар Петров побывал в своём новом доме.

«Очень рад, что получил долгожданную квартиру, благодарен губернатору, компании „Зелёный сад — наш дом“ за поддержку спортсменов. Квартира, безусловно, понравилась. Впечатлил красивый, зелёный двор и то, что всё необходимое для жизни здесь рядом — от магазина до парка. Собственная квартира добавляет уверенности», — подчеркнул спортсмен.

О преимуществах дома рассказала специалист по работе с клиентами ГК «Зелёный сад — наш дом» Светлана Парамонова.

«Освещение двора Skyline признано лучшим в стране (по итогам конкурса ЕРЗ — ТОП ЖК «Летний конкурс"-2025). На территории ЖК расположены детский игровой комплекс, футбольный мини-стадион, большая песочница с кварцевым песком, скамейки с подогревом и разъёмами для гаджетов плюс надземный и подземный паркинг, бельчатник, фонтан. И пусть спортсмен бывает в Рязани не так часто, как хотелось бы (основное его время посвящено сборам и тренировкам), Захар Петров признался, что в эту квартиру будет приезжать с большим удовольствием», — подчеркнула Парамонова.

Благодаря ГК «Зелёный сад — наш дом» соседом спортсмена будет его тренер — Владимир Петрович Клинов. А чуть раньше ключи от квартиры в ЖК Skyline получила победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2024» Елена Сюваткина.

Квартиру в этом же ЖК можно приобрести на сайте. Тел.: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ-2, разрешение на ввод № 62-29-17-2025 от 30.06.2025.