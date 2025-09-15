Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в России
Как отметил Путин, нужно оперативно реагировать на санитарно-эпидемиологическую обстановку, чтобы люди чувствовали отдачу от работы Роспотребнадзора. «Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», — сказал глава государства.
Президент Владимир Путин во время открытия новых объектов Роспотребнадзора в режиме видеоконференции призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в России. Об этом 15 сентября сообщило ТАСС.
