Пропавший в Иркутске судья найден мертвым
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, пропавший 3 сентября в Иркутске, найден мертвым. Об этом сообщило ТАСС.
По данным агентства, местные жители в соцсетях писали, что судью видели в последний раз на мосту через Ангару. Поиски велись в том числе в реке.
14 сентября стало известно о гибели Николая Курца.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что смерть судьи не носит криминального характера.
Прощание с ним пройдет во вторник 16 сентября.
Фото: официальный Telegram-канал Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа