Песков: Киев затормаживает процесс переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев искусственно тормозит процесс переговоров. Об этом он в понедельник, 15 сентября, сообщил ТАСС.
Как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Однако, по его словам, Киев искусственно притормаживает процесс.
Кроме того, как сказал Песков, Украина не проявляет гибкости и готовности к серьезному обсуждению урегулирования конфликта.